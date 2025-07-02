Тюкавин объяснил отказ от перехода в «Зенит»: «Всерьез рассматривал вариант»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин назвал причину, по которой он отказался от трансфера в «Зенит».

«Всерьез рассматривал вариант перейти в «Зенит». Долго обсуждали. Я отказался больше из-за болельщиков, не простили бы. С этим давлением я бы точно не справился. Когда ты выходишь, а все трибуны на тебя орут, освистывают», – сказал Тюкавин.