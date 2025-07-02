Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ловчев отреагировал на переход Заболотного в «Спартак»

Сегодня, 08:50
4

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о новом трансфере московской команды. Красно-белые приобрели форварда Антона Заболотного.

«Это довольно средний футболист. Честно говоря, у нас в первенстве страны от силы наберешь человек пять очень квалифицированных футболистов и по большому счету звезд.

Заболотный работоспособный, будет бороться. Но в «Спартаке», который ассоциируется у болельщиков с разными поколениями, все время были выдающиеся игроки. Притом, это были все российские футболисты. Сейчас, к большому сожалению, хорошие иностранцы приезжают сюда, засвечиваются и стараются на следующий год куда‑то уйти, а клубы стараются их продать.

Это футболист не для «Спартака» по тому понятию, как играет «Спартак». Красивый, результативный футбол, хорошие пасы. Заболотный этим особенно не отличается. Он будет выходить на замену, будет выходить основным, иногда будет забивать, но звездой в «Спартаке» не будет», – сказал Ловчев.

  • 34-летний Заболотный подписал со «Спартаком» контракт на один год с возможностью продления еще на один сезон.
  • В прошлом сезоне он выступал за «Химки», забив 6 голов и сделав 6 ассистов в 31 матче.

Еще по теме:
Радимов назвал «Спартак» середняком после подписания Заболотного 20
Рабинер прокомментировал трансфер Заболотного в «Спартак» 12
«Спартак» вместо Заболотного рассматривал возвращение Дзюбы 9
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Заболотный Антон Ловчев Евгений
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Литейный 4 (returned)
1751436672
Какой клуб, такие и игроки. Лузеры. Гыгыгы
Ответить
Интерес
1751442225
Серафимыч,ты не знаешь,что "за неимением гербовой, пишут на простой"?
Ответить
Cleaner
1751446608
Трепло этот Ловчев и ОЧЕНЬ СКОЛЬЗКИЙ ТИП...(((
Ответить
subbotaspartak
1751452973
...но звездой в «Спартаке» не будет....есть другие фигуры: треугольник, ромб...
Ответить
Главные новости
На «Бомбардире» появился поиск
2
Болельщики и руководство «Гавра» разочарованы Кузяевым
13:29
2
Россия опередила Украину в таблице коэффициентов УЕФА
13:11
Медведев: «Два нарушения повлияли на чемпионскую гонку в РПЛ»
12:56
12
Тюкавин объяснил отказ от перехода в «Зенит»: «Всерьез рассматривал вариант»
12:49
1
Радимов назвал «Спартак» середняком после подписания Заболотного
12:24
20
Станкович отстранил двух игроков «Спартака» от тренировок с основной командой
11:54
8
«Аякс» отказался от Сперцяна из-за его связи с Россией
11:41
6
Дюков назвал дату возможного возвращения российских клубов в еврокубки
11:34
5
Медведев оценил шутку про Зенит» Рио-де-Жанейро
10:42
13
Все новости
Все новости
Романцев прокомментировал назначение Челестини в ЦСКА
13:16
1
Агент Чернова отреагировал на отстранение защитника от основы «Спартака»
12:34
Радимов назвал «Спартак» середняком после подписания Заболотного
12:24
20
Станкович отстранил двух игроков «Спартака» от тренировок с основной командой
11:54
8
«Аякс» отказался от Сперцяна из-за его связи с Россией
11:41
6
Дюков назвал дату возможного возвращения российских клубов в еврокубки
11:34
5
Тюкавин рассказал, как относится к трансферу Сергеева в «Динамо»
10:51
1
Медведев оценил шутку про Зенит» Рио-де-Жанейро
10:42
13
Президент «Сьона» ответил, по чьей инициативе был организован скандальный матч с «Зенитом»
10:06
2
Сперцян рассказал об эмоциях Галицкого после чемпионства «Краснодара»
10:01
«Искренне жаль»: Романцев назвал экс-футболиста «Спартака», об уходе которого он жалеет
09:47
8
Фото«Локомотив» отдал игрока «Крыльям Советов»
09:38
Ловчев отреагировал на переход Заболотного в «Спартак»
08:50
4
Радимов назвал главное отличие ЦСКА при Челестини
08:37
Рабинер прокомментировал трансфер Заболотного в «Спартак»
00:55
12
«Спартак» вместо Заболотного рассматривал возвращение Дзюбы
00:25
9
Луис Энрике не считает «Спартак» конкурентом «Зенита» за 1-е место
00:25
11
Мор объяснил, зачем «Спартаку» Заболотный
Вчера, 23:21
2
Талалаев расхвалил Заболотного после трансфера в «Спартак»: «Не исключаю, что будет бороться за звание лучшего бомбардира»
Вчера, 23:12
3
Видео38-летний Набабкин сыграл за ЦСКА спустя год
Вчера, 23:05
2
Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Партизаном»
Вчера, 22:55
3
Президент РПЛ описал ситуацию с «Торпедо» одним прилагательным
Вчера, 22:26
2
Реакция болельщиков «Спартака» на уход Абены
Вчера, 22:17
5
Заболотный дал прогноз на свое выступление за «Спартак»
Вчера, 22:11
3
Губерниев назвал двух людей, от которых зависит снятие бана с России
Вчера, 22:05
9
Антон Заболотный – 2-й Заболотный в истории «Спартака»
Вчера, 21:56
3
Бабаев раскрыл, почему Пьянич ушел из ЦСКА: «Мысли о завершении карьеры»
Вчера, 21:49
2
Фото«Ростов» продлил контракт с Байрамяном, который в клубе 15 лет
Вчера, 21:42
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 