Мор объяснил, зачем «Спартаку» Заболотный

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор в эфире «Матч ТВ» объяснил подписание московским клубом контракта с нападающим Антоном Заболотным.

Во вторник «Спартак» объявил о подписании однолетнего соглашения с 34-летним Заболотным. В прошлом сезоне форвард играл за подмосковные «Химки».

Мор рассказал о роли Заболотного в команде: «Чтобы был запасной план. Такой футболист был нужен «Спартаку». Заболотный умеет забивать и бороться за эти мячи. Он будет играть с полной самоотдачей. Голову не уберет, пойдет до конца. Он будет выходить на замену и выкладываться. Да, Антон не выведет команду на новый уровень, не станет ключом к чемпионству, но он выйдет на поле и свое отработает».