Заболотный дал прогноз на свое выступление за «Спартак»

Новичок «Спартака» Антон Заболотный спрогнозировал удачное выступление за клуб.

– А что можешь пожелать себе сам?

– Самое главное – обойтись без травм, а в конце сезона поднять трофей над головой. Мои цели – выполнять задачи тренера и радовать болельщиков в каждой игре.

Так сложилось, что для меня «Спартак» – уже третий топ-клуб в карьере, и в прежних у меня все складывалось хорошо. Поэтому я уверен, что и в «Спартаке» все будет удачно.