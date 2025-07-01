Заболотный дал прогноз на свое выступление за «Спартак»

Новичок «Спартака» Антон Заболотный спрогнозировал удачное выступление за клуб.
– А что можешь пожелать себе сам?
– Самое главное – обойтись без травм, а в конце сезона поднять трофей над головой. Мои цели – выполнять задачи тренера и радовать болельщиков в каждой игре.
Так сложилось, что для меня «Спартак» – уже третий топ-клуб в карьере, и в прежних у меня все складывалось хорошо. Поэтому я уверен, что и в «Спартаке» все будет удачно.
- 34-летний Заболотный в сезоне-2024/25 провел за «Химки» 31 встречу, забил 6 голов, сделал 6 ассистов.
- Он подписал контракт со «Спартаком» на 1 сезон с возможностью продления еще на 1.
- Сезон РПЛ стартует 18 июля.
Источник: официальный сайт «Спартака»