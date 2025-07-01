Карпин встретился с Лещенко после назначения в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин встретился с консультативным советом клуба.
В орган входят Лев Лещенко, Сергей Степашин и другие болельщики «Динамо».
«В рамках встречи были подведены спортивные и коммерческие итоги прошедшего сезона для «Динамо», обсуждались ключевые направления развития «Динамо» и Академии имени Л.Яшина, цели, задачи и планы на следующий спортивный год», – написал клуб.
- Тренер совмещает посты в «Динамо» и сборной России.
- Карпин сменил уволенного Марцела Личку.
- Контракт с ним рассчитан до лета 2028-го.
Источник: телеграм-канал «Динамо»