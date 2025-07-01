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Реакция болельщиков «Спартака» на трансфер Заболотного

Вчера, 19:46
16

Болельщики «Спартака» в группе клуба реагируют на трансфер в команду нападающего Антона Заболотного.

«Это ужас ребята.. Это провал», – написал фанат Николай Николаевич и набрал 255 лайков.

«Довбне скучно, вот друга ему нашли», – добавил Игорь Грек, набравший 98 лайков.

«Не знаю что вы горите. На самом деле безобидный трансфер: бесплатно, паспорт, без претензий на старт и в качестве доп опции в виде мощного столба», – написал Матвей Гатиатуллин, чей комментарий поддержали 43 человека.

  • 34-летний Заболотный в сезоне-2024/25 провел за «Химки» 31 встречу, забил 6 голов, сделал 6 ассистов.
  • Он подписал контракт со «Спартаком» на 1 сезон с возможностью продления еще на 1.
  • Сезон РПЛ стартует 18 июля.

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Источник: сообщество «Спартака» в VK
Россия. Премьер-лига Спартак Заболотный Антон
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Комментарии (16)
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VVM1964
1751388809
Придерживаюсь такого же мнения - «Не знаю что вы горите. На самом деле безобидный трансфер: бесплатно, паспорт, без претензий на старт и в качестве доп опции в виде мощного столба»
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alefreddy
1751388811
дубовый он но с паспортом пусть будет и немного пользы от этого
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andromend
1751391645
Да, уж почитал я тут намедни блогеров спартаковских.Такую пургу на Заболотного гонят,даже стыдно становится,но почему то мне.И базу подводят и статистику, клянутся,что это фейк,и что бросят блог свой вести если Заболотного возьмут.И все поголовно читатели блога этого и правда как в секте повторяют типа да,да,да,да.Смешно и стыдно. Ник типа "Ворчун" какой то.Такую ерунду пишет,но,блин,складно.А вдуматься просто туфта и вечный заговор всех против Спартака.
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zigbert
1751393194
Выводы делать ещё рано. А вдруг Заболотный заиграет в Спартаке. Во всяком случае у него есть желание играть за команду и есть что доказывать не верившим в него клубам.
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БАЗАРА НЕТ
1751397314
Все деньги на судей израсходовал Лукойл что ли в прошлом сезоне) за почетное четвертое место вместо шестого)) круто )
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нейтральныйкакникто
1751424724
Безобидный трансфер, говорите!!!!А зарплата????? Скамейка шлифуется , а зарплата течёт!!!
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