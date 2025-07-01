Реакция болельщиков «Спартака» на трансфер Заболотного

Болельщики «Спартака» в группе клуба реагируют на трансфер в команду нападающего Антона Заболотного.
«Это ужас ребята.. Это провал», – написал фанат Николай Николаевич и набрал 255 лайков.
«Довбне скучно, вот друга ему нашли», – добавил Игорь Грек, набравший 98 лайков.
«Не знаю что вы горите. На самом деле безобидный трансфер: бесплатно, паспорт, без претензий на старт и в качестве доп опции в виде мощного столба», – написал Матвей Гатиатуллин, чей комментарий поддержали 43 человека.
- 34-летний Заболотный в сезоне-2024/25 провел за «Химки» 31 встречу, забил 6 голов, сделал 6 ассистов.
- Он подписал контракт со «Спартаком» на 1 сезон с возможностью продления еще на 1.
- Сезон РПЛ стартует 18 июля.
Источник: сообщество «Спартака» в VK