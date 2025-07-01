Заболотный перечислил, чем будет заниматься в «Спартаке»

Новичок «Спартака» Антон Заболотный высказался о своем предназначении в команде.

– Как при переговорах тебе объясняли твою будущую роль в команде?

– Как опытный игрок я должен быть лидером в раздевалке, стараться подбадривать молодых игроков своим примером, вести команду вперед и заряжать партнеров позитивной энергией.