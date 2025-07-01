Заболотный перечислил, чем будет заниматься в «Спартаке»

Новичок «Спартака» Антон Заболотный высказался о своем предназначении в команде.
– Как при переговорах тебе объясняли твою будущую роль в команде?
– Как опытный игрок я должен быть лидером в раздевалке, стараться подбадривать молодых игроков своим примером, вести команду вперед и заряжать партнеров позитивной энергией.
- 34-летний Заболотный в сезоне-2024/25 провел за «Химки» 31 встречу, забил 6 голов, сделал 6 ассистов.
- Он подписал контракт со «Спартаком» на 1 сезон с возможностью продления еще на 1.
- Сезон РПЛ стартует 18 июля.
Источник: официальный сайт «Спартака»