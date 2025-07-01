Реакция Мостового на Заболотного в «Спартаке»

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о трансфере Антона Заболотного в «Спартак».
«Ничему удивляться не надо. Подписать свободного футболиста... Заболотный помогал в последние годы. За свою карьеру какие уровни я только не видел! Были те, кто два раза выходил и кубки поднимал. А были классные, но которые ничего не выигрывали.
«Спартаку» нужно усиление в атаку. Заболотный свои 20 минут отыграет. Другое дело, что был спортивный директор – купил 15, продал 10 и ушел, сигару курит. Давно ясно, что в нашем футболе все хотят только заработать, забудьте про флаг и гимн. На первом месте деньги. Но для количества Заболотный поможет», – сказал Мостовой.
- 34-летний Заболотный в сезоне-2024/25 провел за «Химки» 31 встречу, забил 6 голов, сделал 6 ассистов.
- Он подписал контракт со «Спартаком» на 1 сезон с возможностью продления еще на 1.
- Сезон РПЛ стартует 18 июля.
Источник: «Спорт-Экспресс»