Реакция Мостового на Заболотного в «Спартаке»

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о трансфере Антона Заболотного в «Спартак».

«Ничему удивляться не надо. Подписать свободного футболиста... Заболотный помогал в последние годы. За свою карьеру какие уровни я только не видел! Были те, кто два раза выходил и кубки поднимал. А были классные, но которые ничего не выигрывали.

«Спартаку» нужно усиление в атаку. Заболотный свои 20 минут отыграет. Другое дело, что был спортивный директор – купил 15, продал 10 и ушел, сигару курит. Давно ясно, что в нашем футболе все хотят только заработать, забудьте про флаг и гимн. На первом месте деньги. Но для количества Заболотный поможет», – сказал Мостовой.