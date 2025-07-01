Заболотный двумя словами описал эмоции от трансфера в «Спартак»

Новичок «Спартака» Антон Заболотный поделился эмоциями от трансфера.
– Расскажи о своих первых впечатлениях в статусе спартаковца.
– Рад, что наконец-то все состоялось, очень приятные эмоции. Хочется побыстрее начать сезон и проявить себя.
– Как прошла первая встреча с командой?
– Классные эмоции. Понятно, что ребятам немного странно видеть меня в форме «Спартака», но я уверен, что через пару тренировок все к этому привыкнут. На самом деле очень круто встретили, мне здесь уютно.
- 34-летний Заболотный в сезоне-2024/25 провел за «Химки» 31 встречу, забил 6 голов, сделал 6 ассистов.
- Он подписал контракт со «Спартаком» на 1 сезон с возможностью продления еще на 1.
- Сезон РПЛ стартует 18 июля.
Источник: официальный сайт «Спартака»