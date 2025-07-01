Заболотный двумя словами описал эмоции от трансфера в «Спартак»

Новичок «Спартака» Антон Заболотный поделился эмоциями от трансфера.

– Расскажи о своих первых впечатлениях в статусе спартаковца.

– Рад, что наконец-то все состоялось, очень приятные эмоции. Хочется побыстрее начать сезон и проявить себя.

– Как прошла первая встреча с командой?

– Классные эмоции. Понятно, что ребятам немного странно видеть меня в форме «Спартака», но я уверен, что через пару тренировок все к этому привыкнут. На самом деле очень круто встретили, мне здесь уютно.