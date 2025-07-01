В «Спартаке» прокомментировали трансфер Заболотного

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о подписании контракта с экс-нападающим «Химок» Антоном Заболотным.

– Надеюсь, что не последний трансфер. Мы действительно искали большого форварда и приняли решение дать Антону шанс проявить себя в нашей команде.

– Контракт по схеме «1+1»?

– Да.

– Вы будто стеснялись, долгое время не подписывали Заболотного. Значит ли это, что вы хотели какого-то другого форварда?

– Мы рассматривали разные варианты. Когда окончательно приняли решение – объявили.