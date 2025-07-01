В «Динамо» высказались об ожидаемом переходе Сергеева

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался об ожидаемом переходе в команду нападающего Ивана Сергеева из «Крыльев Советов»
– Правда ли, что Сергеев прошел медосмотр для «Динамо» и скоро будет в Петровском парке?
– По моей информации, Сергеев игрок «Крыльев Советов». Можете прогуляться по Петровскому парку, он очень красивый. Может быть, увидите там Сергеева.
- 30-летний Сергеев в минувшем сезоне провел за «Зенит» и «Крылья Советов» 30 матчей, забил 9 голов, отдал 3 передачи.
- Сообщалось, что «Динамо» заплатит за трансфер игрока 350 миллионов рублей (3,78 миллиона евро).
Источник: «Спорт-Экспресс»