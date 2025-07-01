В «Динамо» высказались об ожидаемом переходе Сергеева

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался об ожидаемом переходе в команду нападающего Ивана Сергеева из «Крыльев Советов»

– Правда ли, что Сергеев прошел медосмотр для «Динамо» и скоро будет в Петровском парке?

– По моей информации, Сергеев игрок «Крыльев Советов». Можете прогуляться по Петровскому парку, он очень красивый. Может быть, увидите там Сергеева.