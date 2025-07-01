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  • «Зенит» продлил сотрудничество с сервисом аренды электросамокатов

«Зенит» продлил сотрудничество с сервисом аренды электросамокатов

Вчера, 14:10
4

«Зенит» продлил партнерство с сервисом аренды электросамокатов «Юрент» до 30 сентября 2026 года. Они буду совместно продвигать культуру вождения электросамокатов в Санкт-Петербурге.

«Вместе стороны сделают упор на совместные социальные и просветительские проекты в области повышения безопасности поездок и культуры вождения петербуржцев и гостей северной столицы. Одним из первых проектов станет совместная рекламная кампания по ПДД, которая появится на улицах города уже этим летом.

Также болельщики «Зенита» смогут быстро и комфортно добираться до «Газпром Арены». В рамках партнерства с главным клубом города «Юрент» организует специальные парковочные зоны вблизи стадиона, что позволит всем гостям арены удобно добираться на электросамокатах на домашние игры и другие мероприятия. Зоны парковки отмечены в приложении «Юрент».

Во время домашних матчей будет действовать школа культурного вождения самокатов от «Юрент»: инструкторы сервиса проведут краткий инструктаж по правилам безопасного передвижения, помогут освоить самокат и подберут оптимальный тариф для поездки», – говорится в сообщении клуба.

  • «Юрент» начал сотрудничество с «Зенитом» с июля 2022 года.
  • По условиям контракта «Юрент» получил эксклюзивные права для работы на территории, прилегающей к «Газпром Арене».

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит
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Комментарии (4)
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1751372930
Это ответ Зенита,на запрос жителей города запретить эти самокаты?
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Цугундeр
1751374017
Культурное вождение..Ыть!) В Маскве наверное бескультурное..) Там понаехавших больше.
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Plyash
1751375327
Культурной столице - культурное вождение , а как же иначе , если не хотите болельщиков отправить вместо стадиона в больницу .
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позор
1751377600
зенит всегда с мегафоном сотрудничал - а тут вдруг мтс со своим юрентом.
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