«Зенит» продлил сотрудничество с сервисом аренды электросамокатов

«Зенит» продлил партнерство с сервисом аренды электросамокатов «Юрент» до 30 сентября 2026 года. Они буду совместно продвигать культуру вождения электросамокатов в Санкт-Петербурге.

«Вместе стороны сделают упор на совместные социальные и просветительские проекты в области повышения безопасности поездок и культуры вождения петербуржцев и гостей северной столицы. Одним из первых проектов станет совместная рекламная кампания по ПДД, которая появится на улицах города уже этим летом.

Также болельщики «Зенита» смогут быстро и комфортно добираться до «Газпром Арены». В рамках партнерства с главным клубом города «Юрент» организует специальные парковочные зоны вблизи стадиона, что позволит всем гостям арены удобно добираться на электросамокатах на домашние игры и другие мероприятия. Зоны парковки отмечены в приложении «Юрент».

Во время домашних матчей будет действовать школа культурного вождения самокатов от «Юрент»: инструкторы сервиса проведут краткий инструктаж по правилам безопасного передвижения, помогут освоить самокат и подберут оптимальный тариф для поездки», – говорится в сообщении клуба.