Батраков: «Не понимаю, с чего мне зазвездиться?»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков дал понять, что не считает себя звездой.

– Вы говорили, что близкие не дают вам поймать звeздную болезнь. Были случаи, когда брат или кто-то из родителей осаживал в моменты, когда начинали отрываться от земли?

– Во-первых, не так много времени прошло с того момента, как я начал играть. Во-вторых, я не совсем понимаю, с чего мне зазвездиться?

Ну да, забил сколько-то и отдал. Что сказать, здорово. Ничего особенного не было с моей стороны.

– Вы же один из главных игроков этого чемпионата.

– Во-первых, все оценки из разряда, кто лучший, а кто не лучший – это субъективное мнение. У каждого оно разное.

Я лучший для кого-то, а где-то вообще не в топе. Отношусь нормально ко всему этому. Стараюсь продолжать работать и быть хорошим игроком и человеком.

– Опять же есть цифры, которые показывают, что вы один из лучших.

– Пускай будут эти цифры.

– Когда высказываются о вас Сeмин, Пименов, Сычeв, Билялетдинов и прочие легенды. Как реагируете на эти комментарии?

– Я стараюсь читать поменьше этого. Похвала или критика может в какой-то момент сказаться на мне, но пока такого не было.

Конечно, приятно, что когда-то смотрел на них, и сейчас они дают комментарии по моей игре. Это своего рода стимул.