Батраков объяснил, почему назвал кота в честь Руни

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал о необычной кличке домашнего питомца.
– Вашего кота зовут Руни, довольно необычная кличка. Так сильно фанатели по «Манчестер Юнайтед» в детстве?
– Мама принесла его домой с улицы, он был рыжим. В тот момент в «Юнайтед» феерил Руни. Он тоже был рыжим, и как-то так пошло.
Увидел знаменитый гол через себя и вдохновился. Решил назвать в его честь кота.
– У вас же вроде Месси кумир. Почему не назвали Лео?
– Просто первые футбольные воспоминания именно с Руни связаны. Потом уже начал наблюдать за «Барселоной» и Месси.
Просто по хронологии английский нападающий был раньше.
- 20-летний Батраков в составе «Локомотива» оформил 15+10 в 37 матчах.
- Его признали лучшим молодым игроком в сезоне-2024/25 по версиям РПЛ и РФС.
Источник: «Советский спорт»