Батраков объяснил, почему назвал кота в честь Руни

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал о необычной кличке домашнего питомца.

– Вашего кота зовут Руни, довольно необычная кличка. Так сильно фанатели по «Манчестер Юнайтед» в детстве?

– Мама принесла его домой с улицы, он был рыжим. В тот момент в «Юнайтед» феерил Руни. Он тоже был рыжим, и как-то так пошло.

Увидел знаменитый гол через себя и вдохновился. Решил назвать в его честь кота.

– У вас же вроде Месси кумир. Почему не назвали Лео?

– Просто первые футбольные воспоминания именно с Руни связаны. Потом уже начал наблюдать за «Барселоной» и Месси.

Просто по хронологии английский нападающий был раньше.