Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Кавазашвили похвалил «Зенит» за помощь бомжам: «Поступают по-человечески со своими сородичами»

Кавазашвили похвалил «Зенит» за помощь бомжам: «Поступают по-человечески со своими сородичами»

Сегодня, 14:57
1

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили, поигравший за «Зенит» и «Спартак», отреагировал на новость, что петербургский клуб поможет бездомным.

  • Зенитовцы пообещали отправить часть средств, вырученных от празднования столетия клуба, в организацию «Ночлежка».

«Россия всегда состояла из таких меценатов, которые занимались благотворительностью во всех сферах жизни народа. Я не удивлeн, что первая столица Российской империи следует этому примеру.

Для «Зенита» это только похвально, что они им помогают. Богатые города всегда этим занимаются, поступают по-человечески со своими сородичами.

Если вы думаете, что бомж – это последний слой человеческого жития, то ошибаетесь. Это такой же человек, он родился по велению Бога. Это такое же живое существо.

Вы не знаете, почему он стал бомжом. Бездомными бывают и выдающиеся люди, но у них не пошла жизнь.

В Японии около дворца президента в Токио есть шикарный парк. Там есть скамейки, столы, куда бомжам специально приносят завтраки, обеды и ужины из ближайших ресторанов. И это в обязательном порядке.

Бомж – это тоже божий ребeнок», – заявил Кавазашвили.

Еще по теме:
Кавазашвили назвал команду, с которой испугалась играть сборная России 2
Кавазашвили объяснил, почему «Зенит» может назначить Карпина вместо Семака 12
Кавазашвили: «Матч с Гренадой – то же самое, что поиграть в футбол с чукчами» 4
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Зенит Кавазашвили Анзор
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Veron_HS
1751284944
ахххаа, вот уж вырвали так вырвали из контекста. аплодисменты составителям заголовка
Ответить
Главные новости
«Спартак» расторг контракт с защитником-легионером
15:08
1
Кавазашвили похвалил «Зенит» за помощь бомжам: «Поступают по-человечески со своими сородичами»
14:57
1
Реакция Черчесова на скандальную жеребьевку FONBET Кубка России
14:31
4
Жерсон сообщил партнерам по «Фламенго», куда перейдет – в «Зенит» или «Аль-Наср»
14:24
1
Радимов объяснил, зачем «Зенит» продлил контракты с Ерохиным и Кержаковым
13:59
2
Личка может забрать в новый клуб трех игроков «Оренбурга»
13:48
Мостовой дал совет «Спартаку»
13:05
4
Соболев прокомментировал спор с Радимовым на ящик пива
12:45
3
«Спортинг» планирует купить защитника «Спартака»
12:33
5
Сборная России отказалась играть на стадионе, где проходили публичные казни
12:18
1
Все новости
Все новости
Агент Писарского отреагировал на обвинения в адрес форварда «Сочи»
14:14
Личка может забрать в новый клуб трех игроков «Оренбурга»
13:48
В «Зените» назвали Дзюбу легендой клуба
13:25
1
Мостовой дал совет «Спартаку»
13:05
4
Соболев прокомментировал спор с Радимовым на ящик пива
12:45
3
«Спортинг» планирует купить защитника «Спартака»
12:33
5
Сборная России отказалась играть на стадионе, где проходили публичные казни
12:18
1
Чемпион России в составе «Спартака» перенес серию инсультов
11:40
6
«Партизан» предложил помощь России в снятии бана: «Мы братья»
11:29
1
Тренер ЦСКА Челестини отказался от Сафонова по двум причинам
11:11
4
Стало известно, ради какого клуба Вера отказал «Локомотиву»
11:06
2
Афганистан подумает о матче с Россией: «Рассмотрим предложение»
10:52
1
Абрахаму посоветовали перейти в «Зенит»: «Пусть подумает о том, чтобы пожить в этой потрясающей стране»
10:32
2
Стало известно, на какую сумму «Динамо» оштрафовало Карраскаля
10:15
3
Важное заявление Соболева об адаптации в «Зените»
09:54
6
Безбородов нашел работу после отстранения от судейства
09:48
6
В «Зените» откровенно признались, почему не делают ставку на воспитанников
09:41
10
Бейл покинул «Крылья Советов» после 4 лет в клубе
09:35
2
Топ-3 игроков минувшего сезона РПЛ по версии Дзюбы
09:31
2
Семак обеспокоен Энрике: «Ему тяжело, медленно набирает форму»
09:09
5
Новый тренер ЦСКА Челестини описал карьеру Акинфеева одним прилагательным
09:01
1
«Динамо» похвалили за «мощное воспитание» легионеров-невозвращенцев
08:55
3
Аршавин назвал два сценария для Соболева в «Зените»
Вчера, 23:47
10
Унаи из «Марселя» отказал «Спартаку» по трем причинам
Вчера, 23:35
14
Экс-тренер «Динамо» – Радимову: «Пусть посмотрит, сколько у них в «Зените» клоунов»
Вчера, 22:55
18
Семак отреагировал на трансферные слухи, касающиеся «Зенита»
Вчера, 22:44
Сутормин выбрал новую команду
Вчера, 22:33
4
Самый дорогой игрок в истории «Торпедо» не хочет возвращаться в клуб
Вчера, 22:22
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 