Кавазашвили похвалил «Зенит» за помощь бомжам: «Поступают по-человечески со своими сородичами»

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили, поигравший за «Зенит» и «Спартак», отреагировал на новость, что петербургский клуб поможет бездомным.

Зенитовцы пообещали отправить часть средств, вырученных от празднования столетия клуба, в организацию «Ночлежка».

«Россия всегда состояла из таких меценатов, которые занимались благотворительностью во всех сферах жизни народа. Я не удивлeн, что первая столица Российской империи следует этому примеру.

Для «Зенита» это только похвально, что они им помогают. Богатые города всегда этим занимаются, поступают по-человечески со своими сородичами.

Если вы думаете, что бомж – это последний слой человеческого жития, то ошибаетесь. Это такой же человек, он родился по велению Бога. Это такое же живое существо.

Вы не знаете, почему он стал бомжом. Бездомными бывают и выдающиеся люди, но у них не пошла жизнь.

В Японии около дворца президента в Токио есть шикарный парк. Там есть скамейки, столы, куда бомжам специально приносят завтраки, обеды и ужины из ближайших ресторанов. И это в обязательном порядке.

Бомж – это тоже божий ребeнок», – заявил Кавазашвили.