Важное заявление Соболева об адаптации в «Зените»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев заявил, что его адаптация в клубе завершена.

Год назад форварда купили у «Спартака» за 10 миллионов евро.

Его статистика: 31 матч, 7 голов, 3 ассиста.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля.

– С какими мыслями подходите к новому сезону?

– Могу сказать, что полностью освоился в «Зените». В конце прошлого сезона, хоть и забивал, но так сказать ещe не мог. А сейчас прям все очень хорошо в команде. Отлично себя чувствую с ребятами. Так что могу сказать – адаптация завершена.

– В межсезонье много говорилось о возможном приходе в «Зенит» Даку. Это не напрягало в отпуске?

– Был в Мурманске на рыбалке без интернета, где вообще ни одна сеть не ловит. Так что практически с отключенным телефоном. И только потом увидел новости о том, что вроде бы интерес был, но все сорвалось. Никаких эмоций не было.

– Рыба не срывалась на рыбалке?

– Иногда и такое бывает, но в целом нормально половили.