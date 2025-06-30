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Важное заявление Соболева об адаптации в «Зените»

Сегодня, 09:54
4

Нападающий «Зенита» Александр Соболев заявил, что его адаптация в клубе завершена.

  • Год назад форварда купили у «Спартака» за 10 миллионов евро.
  • Его статистика: 31 матч, 7 голов, 3 ассиста.
  • Новый сезон РПЛ стартует 18 июля.

– С какими мыслями подходите к новому сезону?

– Могу сказать, что полностью освоился в «Зените». В конце прошлого сезона, хоть и забивал, но так сказать ещe не мог. А сейчас прям все очень хорошо в команде. Отлично себя чувствую с ребятами. Так что могу сказать – адаптация завершена.

– В межсезонье много говорилось о возможном приходе в «Зенит» Даку. Это не напрягало в отпуске?

– Был в Мурманске на рыбалке без интернета, где вообще ни одна сеть не ловит. Так что практически с отключенным телефоном. И только потом увидел новости о том, что вроде бы интерес был, но все сорвалось. Никаких эмоций не было.

– Рыба не срывалась на рыбалке?

– Иногда и такое бывает, но в целом нормально половили.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр
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Комментарии (4)
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fakeid
1751267076
вчера классно облапошил двух защитников црвены, после чего был забит первый гол
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russkiisergei
1751270298
лучший трансфер прошедшего сезона - адаптировался? ну, что ж, в конце сезона посмотрим
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Niklas80
1751271411
А важность-то в чем?)
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ScarlettOgusania
1751273623
Соболь дельфина поймал, но сорвался с удочки...)
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