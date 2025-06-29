В «Зените» ответили на обвинения во вмешательстве в переговоры Сергеева с «Динамо»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отверг претензии о предполагаемом вмешательстве клуба в переговоры между «Динамо» и Иваном Сергеевым.
- Московский клуб несколько недель работает над трансфером нападающего «Крыльев Советов».
- У «Зенита» есть право первоочередного выкупа Сергеева.
- Сообщалось, что петербуржцы планировали вернуть форварда и отдать его в аренду тем же «Крыльям».
– Писали, что «Зенит» препятствовал переходу Сергеева в «Динамо».
– Нет, это неправда! Этим людям лишь бы языки почесать.
- В прошедшем сезоне Сергеев забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 30 матчах.
Источник: «РБ Спорт»