В «Зените» ответили на обвинения во вмешательстве в переговоры Сергеева с «Динамо»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отверг претензии о предполагаемом вмешательстве клуба в переговоры между «Динамо» и Иваном Сергеевым.

Московский клуб несколько недель работает над трансфером нападающего «Крыльев Советов».

У «Зенита» есть право первоочередного выкупа Сергеева.

Сообщалось, что петербуржцы планировали вернуть форварда и отдать его в аренду тем же «Крыльям».

– Писали, что «Зенит» препятствовал переходу Сергеева в «Динамо».

– Нет, это неправда! Этим людям лишь бы языки почесать.