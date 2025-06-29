Назван 2-й по популярности клуб в Москве – он не из Москвы

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что его клуб – второй в Москве по популярности.

– В чем «Зенит» популярнее «Спартака»?

– Не надо сравнивать. Мы просто самые популярные, хотя «Спартак» тоже популярный клуб.

Но в Москве «Зенит» по популярности на втором [месте] после «Спартака».