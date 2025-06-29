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Назван 2-й по популярности клуб в Москве – он не из Москвы

Сегодня, 17:53
3

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что его клуб – второй в Москве по популярности.

– В чем «Зенит» популярнее «Спартака»?

– Не надо сравнивать. Мы просто самые популярные, хотя «Спартак» тоже популярный клуб.

Но в Москве «Зенит» по популярности на втором [месте] после «Спартака».

  • «Зенит», по исследованию Спортса и Signal, оказался самым популярным клубом России.
  • Команда в минувшем сезоне не выиграла РПЛ впервые с 2018 года.
  • «Спартак» остается самым популярным клубом России.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
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Комментарии (3)
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Бывалый1488
1751210266
Ага, написать что угодно можно) всегда поражали всякие статистики, непонятно откуда взятые. Особенно это опросы))) в Москве **** всегда ненавидели
Ответить
да помойка, да позор
1751212436
да, мишка болен, надо же все проиграл и футбол и хоккей и баскетбол и волейбол, ну все, а тут еще и двойку схватил по столетниму юбилею, вот горе бзениту
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Тинез Розоп
1751214247
Пора Газпром Арену в Москве строить)…
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