Назван 2-й по популярности клуб в Москве – он не из Москвы

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что его клуб – второй в Москве по популярности.
– В чем «Зенит» популярнее «Спартака»?
– Не надо сравнивать. Мы просто самые популярные, хотя «Спартак» тоже популярный клуб.
Но в Москве «Зенит» по популярности на втором [месте] после «Спартака».
- «Зенит», по исследованию Спортса и Signal, оказался самым популярным клубом России.
- Команда в минувшем сезоне не выиграла РПЛ впервые с 2018 года.
- «Спартак» остается самым популярным клубом России.
Источник: Sport24