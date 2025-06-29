Карпин перед началом своей работы в «Динамо» попросил главу клуба поставить свечку

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин попросил поставить свечку перед началом своей работы в клубе.
– Знаете о проклятии «Динамо»?
– Павел Константинович [Пивоваров, генеральный директор клуба], сходите куда-нибудь, поставьте свечку, и мы выиграем. Ко мне какие вопросы, если в этом проблема?
- «Динамо» не может стать чемпионом с 1976 года. Есть версия, что москвичи больше никогда не станут чемпионами.
- Болельщики связывают это с проклятием, наложенным женой Александра Севидова.
- Чтобы его снять, фанаты планируют провести крестный ход вокруг «ВТБ Арены».
Источник: «РБ Спорт»