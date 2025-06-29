Карпин перед началом своей работы в «Динамо» попросил главу клуба поставить свечку

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин попросил поставить свечку перед началом своей работы в клубе.

– Знаете о проклятии «Динамо»?

– Павел Константинович [Пивоваров, генеральный директор клуба], сходите куда-нибудь, поставьте свечку, и мы выиграем. Ко мне какие вопросы, если в этом проблема?