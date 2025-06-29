Заболотный определился с номером в «Спартаке»

Будущий новичок «Спартака» Антон Заболотный определился с игровым номером. Он будет выступать под 91-м.
Контракт уже подписан. Вскоре о сделке будет объявлено официально.
- До Заболотного под 91-м номером в «Спартаке» выступал вратарь Антон Митрюшкин в сезоне-2012/13.
- 33-летний Антон Заболотный в сезоне-2024/25 провел за «Химки» 31 встречу, забил 6 голов, сделал 6 ассистов.
- «Спартак» в прошлом сезоне РПЛ стал 4-м по числу забитых мячей (56) после «Динамо» (61), «Краснодара» (59) и «Зенита» (58).
Источник: «РБ Спорт»