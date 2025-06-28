Карпин дал ответ скептикам по своему назначению в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин сказал, почему его бывший подопечный в «Ростове» Николай Комличенко перешел в «Локомотив», а не к бело-голубым.
– Почему Комличенко оказался в итоге в «Локомотиве»?
– Наверное, он активнее за него боролся.
– Нужен он был вам?
– Нет.
– Почему?
– А почему да? Есть же другие нападающие.
– Когда вы перешли в «Динамо», Осипенко по факту был с вами?
– Наоборот, Осипенко уже был в «Динамо», а потом случился я.
– Кто нужен «Динамо» сейчас?
– Ушли Бальбуэна, Даса, сломался Чавес, Тюкавин восстанавливается. С Карраскалем непонятно. Взяли только Осипенко. Вот и считайте.
– Многие говорят, что тандем Карпина и «Динамо» не может стать успешным. Что ответите?
– Посмотрим весной. Как обычно говорят, минус на минус дает плюс. Может, будет плюс.
- 56-летний Валерий Карпин стал главным тренером «Динамо» 13 июня.
- С июля 2021 года он также возглавляет сборную России.
- Карпин был главным тренером «Ростова» с 10 марта 2022 года по 25 февраля 2025 года.