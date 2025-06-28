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Карпин дал ответ скептикам по своему назначению в «Динамо»

Сегодня, 22:19

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин сказал, почему его бывший подопечный в «Ростове» Николай Комличенко перешел в «Локомотив», а не к бело-голубым.

– Почему Комличенко оказался в итоге в «Локомотиве»?

– Наверное, он активнее за него боролся.

– Нужен он был вам?

– Нет.

– Почему?

– А почему да? Есть же другие нападающие.

– Когда вы перешли в «Динамо», Осипенко по факту был с вами?

– Наоборот, Осипенко уже был в «Динамо», а потом случился я.

– Кто нужен «Динамо» сейчас?

– Ушли Бальбуэна, Даса, сломался Чавес, Тюкавин восстанавливается. С Карраскалем непонятно. Взяли только Осипенко. Вот и считайте.

– Многие говорят, что тандем Карпина и «Динамо» не может стать успешным. Что ответите?

Посмотрим весной. Как обычно говорят, минус на минус дает плюс. Может, будет плюс.

  • 56-летний Валерий Карпин стал главным тренером «Динамо» 13 июня.
  • С июля 2021 года он также возглавляет сборную России.
  • Карпин был главным тренером «Ростова» с 10 марта 2022 года по 25 февраля 2025 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо Комличенко Николай Карпин Валерий
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