Карпин сказал, есть ли слабые стороны у «Динамо»

Новый главный тренер «Динамо» Валерий Карпин сказал, что полностью погружен в летнюю трансферную кампанию клуба.

– Уже влился в тренировочный процесс.

– Слабые стороны «Динамо» какие?

– Их нет.

– У «Динамо» есть проблема с обороной, судя по прошлому сезону. Ведется работа?

– А как вы думаете? Работа ведется. По атаке и по обороне. А как будет выглядеть – над этим и работаем. Дом надо строить с фундамента, с обороны. Но и об атаке не забывать.

– Вы сами активно принимаете участие в трансферной кампании?

– На 100%. Мы с клубом совместно определяем те позиции, что нам надо усилить. Клуб ищет футболистов, из них выбирает главный тренер. Потом переговоры. Сейчас с Россией многим игрокам их вести непросто.