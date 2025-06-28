Карпин прокомментировал интерес «Динамо» к Сергееву

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин рассказал о возможном переходе в московский клуб нападающего Ивана Сергеева из «Крыльев Советов».

– Прошел ли он медосмотр? Без понятия. «Динамо» интересуется Сергеевым – да, однозначно. Такой кандидат возник, все с этим согласились. Я не участвую в переговорах. Я не веду переговоры, занимаюсь тренерской деятельностью, всем остальным занимается клуб.

– Вы не звоните футболистам и не упрашиваете перейти в команду?

– Я могу пообщаться с футболистом. Что значит «упрашивать»? Нормальная практика, когда тренер общается с футболистом – не только с российским, но и с зарубежным. Нормальная практика – переговорить, понять, в каком он состоянии, что он думает. Игрок интересуется, на какой позиции его видит тренер, в какой футбол играет команда.