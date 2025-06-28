«Вы что, двоечники?»: в «Зените» объяснили логику переноса юбилейного сезона

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о переносе юбилейного сезона на следующий.

25 мая петербургский клуб отметил 100-летний юбилей.

Перед торжествами «Зенит» не смог выиграть РПЛ, уступив 1 очко «Краснодару».

Позднее совет директоров утвердил для команды задачу «стать чемпионом в 100-й сезон».

– Многие удивились переносу столетия. Можете объяснить?

– Еще раз. Вы что, двоечники по арифметике были? Когда человек рождается, сколько ему лет? Ноль! Потом начинается его первый год и так далее. Год рождения «Зенита» – май 1925 года. В этот год первого сезона быть не могло, потому что тогда не играли по системе «осень-весна». Поэтому юбилейный сезон начинается в июле.