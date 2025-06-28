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  • «Вы что, двоечники?»: в «Зените» объяснили логику переноса юбилейного сезона

«Вы что, двоечники?»: в «Зените» объяснили логику переноса юбилейного сезона

Сегодня, 15:27
33

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о переносе юбилейного сезона на следующий.

  • 25 мая петербургский клуб отметил 100-летний юбилей.
  • Перед торжествами «Зенит» не смог выиграть РПЛ, уступив 1 очко «Краснодару».
  • Позднее совет директоров утвердил для команды задачу «стать чемпионом в 100-й сезон».

– Многие удивились переносу столетия. Можете объяснить?

– Еще раз. Вы что, двоечники по арифметике были? Когда человек рождается, сколько ему лет? Ноль! Потом начинается его первый год и так далее. Год рождения «Зенита» – май 1925 года. В этот год первого сезона быть не могло, потому что тогда не играли по системе «осень-весна». Поэтому юбилейный сезон начинается в июле.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
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Комментарии (33)
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VVM1964
1751117865
Тут ничего комментировать даже не надо... и вот такой "гений" руководит Зенитом !!! Кто-то потом удивляется, что Зенит - ЗПРФ ?!)))...
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партизан84
1751118955
когда я поздравляю человека сос ХХ-летием, ему уже исполнилось ХХ лет и он прожил их, на следующий день пошел уже ХХ+1 год. Вроде столица культурная, клуб богатый, должность высокая, а несет лютую дичь. Самое интересное в этой круговерти столетия - что главный газовик по этому поводу думает, неужели проглотит такую лажу?
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Мордаванин
1751119051
один м.дак вякнул и пошёл снос сарая парнокопытными)) ууускока набежало)
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Snek
1751119589
Вызовите дураку санитаров!
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R_a_i_n
1751120243
А кого тогда папа Вова поздравлял в этом году?
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subbotaspartak
1751120465
Интересно, что придумают на следующий год отличники по математике..
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subbotaspartak
1751120584
Все отмечают даты со дня основания, весь мир двоечники.
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да помойка, да позор
1751121178
ай да молодца, ай да максимка, ну тупее и еще тупей, да, если все такие в газпреме то что там с болельщиков спросить
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Дубина
1751123359
Успокойся вошь!! Будет юбилей будет - только снова дырявый)) хахаха
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ivany4
1751123640
Похоже Медведеву проще убедить жену, что лежачий лучше чем стоячий, чем всю общественность в неправильном общепринятом праздновании юбилеев.))
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