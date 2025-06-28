В «Краснодаре» высказались о возможном возвращении Сафонова

Максим Бузникин, руководитель селекционной службы «Краснодара», прокомментировал возможное возвращение в клуб вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Есть ли желание вернуть Сафонова в «Краснодар»? В первую очередь хотелось бы поздравить его с успехами в прошедшем сезоне. Мы все очень за него рады. Он попал в эту атмосферу, но ему нужно играть.

Думаю, Матвей примет правильное решение для своей дальнейшей карьеры. Возможно, он еще вернется в «Краснодар». В футболе ничего нельзя исключать», – сказал Бузникин.