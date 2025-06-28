В «Краснодаре» высказались о возможном возвращении Сафонова

Максим Бузникин, руководитель селекционной службы «Краснодара», прокомментировал возможное возвращение в клуб вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.
«Есть ли желание вернуть Сафонова в «Краснодар»? В первую очередь хотелось бы поздравить его с успехами в прошедшем сезоне. Мы все очень за него рады. Он попал в эту атмосферу, но ему нужно играть.
Думаю, Матвей примет правильное решение для своей дальнейшей карьеры. Возможно, он еще вернется в «Краснодар». В футболе ничего нельзя исключать», – сказал Бузникин.
- В этом сезоне 26-летний Сафонов провел за «ПСЖ» 17 матчей, пропустил 13 голов, провел 7 игр на ноль.
- Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 20 миллионов евро.
- Контракт Сафонова с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года.
Источник: Sport24