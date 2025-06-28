«Узнаете с 1-го тура»: интригующее заявление «Зенита»

Главу «Зенита» Александра Медведева спросили, что означает фраза «Мы будем жить теперь по-новому!».

Она была употреблена «Зенитом» в поздравлении «Краснодара» с чемпионством.

«Узнаете, что такое «жить по-новому», уже с 1-го тура нового сезона.

Изменение стратегии? Нет, никакой смены клубной стратегии не будет. Стратегия у «Зенита» одна – победная», – сказал Медведев.