«Узнаете с 1-го тура»: интригующее заявление «Зенита»

Главу «Зенита» Александра Медведева спросили, что означает фраза «Мы будем жить теперь по-новому!».
Она была употреблена «Зенитом» в поздравлении «Краснодара» с чемпионством.
«Узнаете, что такое «жить по-новому», уже с 1-го тура нового сезона.
Изменение стратегии? Нет, никакой смены клубной стратегии не будет. Стратегия у «Зенита» одна – победная», – сказал Медведев.
- «Зенит» не выиграл РПЛ впервые с 2018 года.
- Впервые титул достался «Краснодару».
- Новый сезон РПЛ стартует 18 июля.
Источник: «Советский спорт»