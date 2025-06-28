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«Узнаете с 1-го тура»: интригующее заявление «Зенита»

Сегодня, 14:36
3

Главу «Зенита» Александра Медведева спросили, что означает фраза «Мы будем жить теперь по-новому!».

Она была употреблена «Зенитом» в поздравлении «Краснодара» с чемпионством.

«Узнаете, что такое «жить по-новому», уже с 1-го тура нового сезона.

Изменение стратегии? Нет, никакой смены клубной стратегии не будет. Стратегия у «Зенита» одна – победная», – сказал Медведев.

  • «Зенит» не выиграл РПЛ впервые с 2018 года.
  • Впервые титул достался «Краснодару».
  • Новый сезон РПЛ стартует 18 июля.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
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Комментарии (4)
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спартак параша
1751111490
Зенит! Чемпион!
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Красногвардейчик
1751112209
Означает одно...они теперь будут жить, по календарю Газпрома, где юбилеи можно переносить)))
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Тинез Розоп
1751113145
2025-26 столетие. 26-27 стопятидесятилетие. 27-28 двухсотлетие…( к хет трику готовы)
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Интерес
1751113295
Неужели МедведЁва выгонят,а ГАЗПРОМ урежет финансирование неудачника прошедшего сезона вдвое???
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