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«Динамо» осудили за матчи с медиаклубами

Сегодня, 09:38
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Автор «Чемпионата» Дмитрий Зимин раскритиковал тягу «Динамо» к матчам с медийными командами.

«Я всe пытаюсь понять эту сильнейшую тягу «Динамо» к медиафутбольным игрищам, но до конца не понимаю.

Так часто как они с командами из этой общности букмекерского хайпа (да, я брюзга, но мне похрен) не играл никто из РПЛ. Ок, понимаю словили интерес раз, два, кого-то перетянули к себе, но четыре... Это уже медиафутбольная одержимость, требующая какого-то вмешательства.

Уже нет такого резонанса, нет Овечкина, нет Карпина, который выбежал бы на фланг полузащиты под подкаты Кузнецова. Да и Кузнецова нет. Просто зачем, если имея ресурсы и связи «Динамо» можно пригласить кого-то более интересного для ядерной аудитории, а не не только для повзрослевших детишек, которые МФЛ миксуют с европейскими лигами. Да, дальше будет два сербских клуба, которые не вызовут такой интерес в медиа, зато в этом точно будет больше футбола.

И, кстати, думаю, один петербургский клуб не просто так объявил о матче со «Сьоном» почти перед игрой с «Динамо».

Мол, посмотрите, кто у нас, а кто у вас. Стремитесь сюда. Это полезно для новой волны интеграции и того самого развития, о котором впохыхах сегодня говорил советник президента УЕФА, убегая от журналистов», – написал Зимин.

  • «Динамо» играет с медийными клубами с 2022 года.
  • В июне москвичей возглавил Валерий Карпин.
  • Тренер неоднократно выражал скептическое отношение к медиафутболу.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Зимина
Россия. Премьер-лига Медиафутбол Динамо
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Комментарии (2)
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sochi-2013
1751097880
Тупой? Валере отстегнули "копеечку малую", и пожалуйста. Любой каприз за ваши деньги.
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FCSpartakM
1751099571
просто пытаются сыграть в коммерцию. По факту, играть с не профи -риск получить глупые травмы
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