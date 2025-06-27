Глушаков назвал лучших молодых футболистов в сезоне РПЛ

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков определил лучших молодых игроков по итогам прошедшего чемпионата России.

«Кисляк и Батраков хорошо себя проявили. Где-то нестабильно, один в начале хорошо играл, другой в конце чемпионата. Но всe зависит от команды.

Футболист не может сам себя проявлять в одиночку. Футбол – это командный вид спорта, если у команды не идут дела, то и у игрока тоже», – сказал Глушаков.