Глушаков назвал лучших молодых футболистов в сезоне РПЛ

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков определил лучших молодых игроков по итогам прошедшего чемпионата России.
«Кисляк и Батраков хорошо себя проявили. Где-то нестабильно, один в начале хорошо играл, другой в конце чемпионата. Но всe зависит от команды.
Футболист не может сам себя проявлять в одиночку. Футбол – это командный вид спорта, если у команды не идут дела, то и у игрока тоже», – сказал Глушаков.
- 19-летний Матвей Кисляк провел 32 матча за ЦСКА, забил 4 гола и сделал 1 ассист.
- 20-летний Алексей Батраков в составе «Локомотива» оформил 15+10 в 37 играх.
Источник: Metaratings