Бывший президент «Локомотива» сравнил популярность «Спартака» и «Зенита»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что «Спартак» остается самым популярным клубом России по широте и охвату территории.

«На данный момент, может, так и есть, что «Зенит» – самый популярный клуб в России. Они лидируют по численности зрителей, которые ходят на стадион на матчи. А на «Зенит» ходит очень много болельщиков.

Но всe равно «Спартак» остаeтся более популярным клубом. В какой бы город я ни приезжал, везде есть болельщики, а у «Зенита» такого нет. По широте и охвату территории «Спартак» опережает «Зенит». Но при этом можно согласиться, что у петербуржцев – один из самых популярных клубов в России», – сказал Наумов.