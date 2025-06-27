Агент: «Джикия переживал из-за ухода из «Спартака», он не был слабейшим защитником команды»

Владимир Кузьмичев, агент защитника Георгия Джикии, прокомментировал прошлогодний уход игрока из «Спартака».

– А на Абаскаля, во многом из-за которого ему пришлось покинуть «Спартак», у него тоже нет обиды?

– Время – самый хороший доктор. Конечно, расставание со «Спартаком» положительных эмоций Георгию точно не добавило. Конечно, он переживал. Но что поделать? Георгий – взрослый парень, понимает, что надо двигаться дальше. Почти у всех футболистов карьера проходит волнообразно. Лишь единицы весь свой игровой путь проходят только с одним клубом.

– А вы считаете, что даже сейчас Джикия «Спартаку» бы не помешал?

– Не смогу ответить на ваш вопрос объективно. Но, когда «Спартак» решил не предлагать Георгию новый контракт, я считал, что он не являлся самым слабым защитником в той команде.

– Не слабее Алексиса Дуарте?

– Ну... Давайте не будем называть конкретные фамилии. Не хочется никого обижать. Тренерам «Спартака» виднее.