Московский клуб опубликовал претензию в адрес «Динамо»

Бывший участник чемпионата России «Асмарал» недоволен, что «Динамо» провело матч против 2DROTS в оранжево-синей форме.

«Асмарал» повторно обращается к ФК «Динамо» с протестом.

Оранжево-синяя форма принадлежит только «Асмаралу»!

В этой форме мы выходили в Высшую лигу чемпионата России, прославляли свои цвета, побеждали «Динамо» и всех остальных.

Что за странное представление в нашей форме? Играйте в бело-голубой. В нашей форме по воротам бьют пыром, с подъема, щекой, шведой и т.д. – по-мужски. А не таким недоразвитым макаром (в пример приведен удар актера Павла Деревянко, выступившего за «Динамо» в матче с 2DROTS – прим. «Бомбардира»).

Объявляем о пожизненной дисквалификации и запрете для Павла Деревянко участвовать в мероприятиях ФК «Асмарал», – написали москвичи.