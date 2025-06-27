Соболев – о сборах «Зенита»: «Все тяжелее и тяжелее»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился впечатлениями от сборов.

«В первые дни был очень свеж. А сейчас усталость накопилась и с каждым днeм немножко тяжелее и тяжелее.

Но это нормально – это сборы. Потом всe это через работу приходит в норму», – сказал Соболев.