Соболев – о сборах «Зенита»: «Все тяжелее и тяжелее»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился впечатлениями от сборов.
«В первые дни был очень свеж. А сейчас усталость накопилась и с каждым днeм немножко тяжелее и тяжелее.
Но это нормально – это сборы. Потом всe это через работу приходит в норму», – сказал Соболев.
- 28-летний Александр Соболев в сезоне-2024/25 сыграл за «Зенит» в 31 встрече, отметился 7 голами и 3 ассистами.
- Петербургский клуб приобрел форварда у «Спартака» в августе прошлого года за 10 миллионов евро.
- Контракт Соболева с «Зенитом» действует до лета 2027 года.
Источник: официальный сайт «Зенита»