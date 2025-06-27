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Соболев – о сборах «Зенита»: «Все тяжелее и тяжелее»

Сегодня, 08:49
1

Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился впечатлениями от сборов.

«В первые дни был очень свеж. А сейчас усталость накопилась и с каждым днeм немножко тяжелее и тяжелее.

Но это нормально – это сборы. Потом всe это через работу приходит в норму», – сказал Соболев.

  • 28-летний Александр Соболев в сезоне-2024/25 сыграл за «Зенит» в 31 встрече, отметился 7 голами и 3 ассистами.
  • Петербургский клуб приобрел форварда у «Спартака» в августе прошлого года за 10 миллионов евро.
  • Контракт Соболева с «Зенитом» действует до лета 2027 года.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр
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Комментарии (1)
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АЛЕКС 58
1751006884
Плакала дельфинА,горькими слезами..
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