Червиченко сравнил популярность «Зенита» и «Спартака»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результаты исследования, определившего самую популярную команду России.

Первым стал «Зенит», вторым – «Спартак», третьим – ЦСКА.

«Иллюзия конца 1990-х и начала 2000-х годов, что «Спартак» – самая популярная команда в России. Когда клуб за 20 лет выигрывает одно чемпионство и один Кубок, вряд ли армия болельщиков в стране расширяется.

«Спартак» постоянно на ушах, ведь там всегда что-то происходит. Но вряд ли его популярность может расти, когда от сезона к сезону нет никаких побед, а есть только непонимание, что происходит внутри команды.

«Зенит» же побеждает, поэтому даже серебро РПЛ и вылет из полуфинала Кубка России считаются провалом. Если брать всю страну, а не МКАД, «Зенит» – самый популярный клуб в России.

Мне кажется, что скоро к нему приблизится «Краснодар» за счeт того, что весь юг страны будет поддерживать эту команду в борьбе за чемпионство», – сказал Червиченко.