Мбаппе пригрозили из-за иска против «ПСЖ»: «Я расскажу, что ты делаешь в Палм-Бич, и почему ты подхватил желудочную болезнь»

Рэп-исполнитель Эли Яффа, более известный как Booba, обратился к Килиану Мбаппе.
Ранее нападающий «Реала» подал в суд на «ПСЖ» из-за «принуждения к подписанию контракта» в 2023 году.
«Если ты не оставишь Нассера [Аль-Хелайфи] в покое, я расскажу ему, что ты делаешь в Палм-Бич, с кем и почему ты подхватил желудочную болезнь.
Играй в футбол, забивай голы и продавай футболки. Хватит морочить нам голову, Кики», – написал французский музыкант в соцсетях.
- 19 июня форварду «Реала» потребовалась госпитализация.
- Он потерял 4-5 килограммов из-за болезни.
- В 2024 году Мбаппе перешел в «Реал» из «ПСЖ» в качестве свободного агента.
- Он забил 43 гола в 56 матчах дебютного сезона.
Источник: твиттер Booba