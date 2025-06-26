Мбаппе пригрозили из-за иска против «ПСЖ»: «Я расскажу, что ты делаешь в Палм-Бич, и почему ты подхватил желудочную болезнь»

Рэп-исполнитель Эли Яффа, более известный как Booba, обратился к Килиану Мбаппе.

Ранее нападающий «Реала» подал в суд на «ПСЖ» из-за «принуждения к подписанию контракта» в 2023 году.

«Если ты не оставишь Нассера [Аль-Хелайфи] ​​в покое, я расскажу ему, что ты делаешь в Палм-Бич, с кем и почему ты подхватил желудочную болезнь.

Играй в футбол, забивай голы и продавай футболки. Хватит морочить нам голову, Кики», – написал французский музыкант в соцсетях.