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  • Мбаппе пригрозили из-за иска против «ПСЖ»: «Я расскажу, что ты делаешь в Палм-Бич, и почему ты подхватил желудочную болезнь»

Мбаппе пригрозили из-за иска против «ПСЖ»: «Я расскажу, что ты делаешь в Палм-Бич, и почему ты подхватил желудочную болезнь»

Сегодня, 18:29
1

Рэп-исполнитель Эли Яффа, более известный как Booba, обратился к Килиану Мбаппе.

Ранее нападающий «Реала» подал в суд на «ПСЖ» из-за «принуждения к подписанию контракта» в 2023 году.

«Если ты не оставишь Нассера [Аль-Хелайфи] ​​в покое, я расскажу ему, что ты делаешь в Палм-Бич, с кем и почему ты подхватил желудочную болезнь.

Играй в футбол, забивай голы и продавай футболки. Хватит морочить нам голову, Кики», – написал французский музыкант в соцсетях.

  • 19 июня форварду «Реала» потребовалась госпитализация.
  • Он потерял 4-5 килограммов из-за болезни.
  • В 2024 году Мбаппе перешел в «Реал» из «ПСЖ» в качестве свободного агента.
  • Он забил 43 гола в 56 матчах дебютного сезона.

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Источник: твиттер Booba
Испания. Примера Франция. Лига 1 Реал ПСЖ Мбаппе Килиан
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Комментарии (1)
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Круче чем вареные яица
1750953259
Да и ежу понятно, что он сосет белые шняги. У нег*итят это на генном уровне. 30 лет, недостаточный срок, для выветривания такой привычки. У Переса, уже все об*осал.
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