Винисиус сделал подарок баскетболисту НБА

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо рассказал в соцсетях о подарке от Винисиуса Жуниора.

Вингер «Реала» отправил баскетболисту НБА футболку и кепку сборной Бразилии, а также пару бутс, значок, печенье и конфеты.

«Вини, брат мой, у меня не было возможности поблагодарить тебя. Спасибо за кепку, брат. У тебя маленькая голова (смеется). Спасибо за футболку. Вперед, Бразилия! Благодарю за бутсы.

Мой дружище знает, что я люблю печенье и конфеты, он прислал печенье. Спасибо, друг.

Футболка маловата, но ничего страшного. Может, однажды ты станешь таким же большим, как я (улыбается). Шучу. Удачи, увидимся», – сказал Яннис на опубликованном видео с распаковкой подарков.