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Смородская: «Спартак» сейчас на дне»

Сегодня, 12:52
10

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала итоги исследования самой популярной команды России.

«В России два самых популярных клуба – «Спартак» и «Зенит», но я отдаю предпочтение красно-белым – они все-таки народная команда. Спартачи очень любят свой клуб, проявляют к нему любовь по всей стране, они даже в Питере есть.

На века ничего не бывает, поэтому у «Зенита» есть шансы стать новой народной командой, так как «Спартак» сейчас на дне. Надеюсь, красно-белые поднимутся и начнут наконец-то забивать, побеждать. То место, которое занимают спартаковцы каждый сезон, – это смешно, они не должны быть там.

Четвертые и пятые места – это вообще что такое? Сколько у них чемпионств? Одно за 25 лет? Это много, вы считаете? Это ничего! А вспомните, сколько денег они вкладывают», – сказала Смородская.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Смородская Ольга
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Комментарии (11)
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Garrincha58
1750932180
Спартак у нас народная команда, а народ у нас где?, правильно по Горькому на ....
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ПалкоВводецъ007
1750932225
Не на дне, а дно! Гыгыгы
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NewLife
1750932243
Для бабушки с маразмом и для всех любителей истории сообщаю: Спартак называется народной командой не потому, что у него самая большая армия болельщиков (хотя это так), а потому что Спартак был образован Старостиным из народного кружка любителей спорта без участия государства в то время как другие клубы создавались государством в лице армии, КГБ и НКВД.
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АлексМак
1750932375
Давно не народная команда, и днище полное. Пока не поставят Русского тренера положение лучше не станет.
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Taps
1750932906
Эта баба ещё жива ?
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...уефан
1750934251
...баб-Оль, вопрос - "Если Спартак сейчас на дне, то что плавает на поверхности и не тонет уже долгое время, потому-что просто не может утонуть по-определению и сути своей?"...
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Круче чем вареные яица
1750935595
Спартак, в переводе с русского на любой другой - днище.
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