«Спартак» забрал экс-аналитика Осинькина и Шварца

Стало известно о новом члене тренерского штаба Деяна Станковича в «Спартаке».

Это аналитик Сергей Титов.

«Ранее 29-летний специалист, обладающий лицензией С UEFA, четыре года трудился аналитиком в штабе Игоря Осинькина в «Крыльях Советов», а до этого в течение трeх лет работал на аналогичной должности в московском «Динамо», сначала сотрудничая с Дмитрием Хохловым, а потом – с Сандро Шварцем.

Все вышеназванные тренеры крайне высоко оценивали профессиональные качества Титова», – сообщил источник.