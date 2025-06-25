Мостовой высказался о трансфере Сперцяна в европейский клуб

Александр Мостовой порассуждал о перспективах капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна за пределами РПЛ.

«Для прогресса Сперцяну точно надо уезжать в Европу, но не в любую команду. Посмотрите, сколько примеров, когда парень уехал за деньгами в средний чемпионат и пропал.

Думаю, Сперцян не из тех, кто будет так поступать. Еще много примеров, когда футболист переходит в команду, где тренер не видит его на первых ролях. Так что сейчас нужно очень тщательно выбирать.

Сперцян хорошо провел последние сезоны и заслужил повышения. Слухов сейчас очень много, но я надеюсь, что мы увидим Сперцяна в Европе в следующем сезоне», – сказал Мостовой.