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  • В «Динамо» рассказали о джентльменском соглашении со «Спартаком»

В «Динамо» рассказали о джентльменском соглашении со «Спартаком»

Сегодня, 09:43
2

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин рассказал о джентльменском соглашении со «Спартаком» и другими клубами РПЛ.

– Как оцените трансферную политику клуба?

– За последние полгода пришли Глебов, Касерес и Осипенко. Это серьезное усиление, будем говорить откровенно. Плюс у нас прекрасная молодежь. Сейчас поправляется Костя Тюкавин. Неплохо заиграл Ярик Гладышев. Я все время мечтал о динамовской связке в сборной Кокорин – Смолов. Не получилось. Теперь мечтаю, чтобы таким тандемом стали Гладышев с Тюкавиным. Очень может быть интересным для сборной, а для «Динамо» тем более.

Плюс Окишор, рассчитываем, заиграет. У нас много молодых ребят. Иностранцев тоже не забываем. Вернулся Бителло, здорово выглядит. Надеюсь и на Карраскаля, который, правда, что-то там задерживается. За это потом спросят, конечно, но это пусть руководители клуба решают. В целом же, считаю, команда сегодня укомплектована хорошо, готова к борьбе за трофеи. Еще, возможно, точечное усиление произойдет, например правый или левый фланг защиты, – это клуб объявит. И подходить будем очень аккуратно. Не просто так тратить деньги для того, чтобы лишить соперника хорошего игрока, как делает одна из наших команд. Мы по этому пути не пойдем.

Кстати, у нас есть внутренние договоренности, чтобы не переманивать друг у друга футболистов, со всеми клубами, кроме «Зенита». Все делать в открытую, по-настоящему, по-футбольному.

  • «Динамо» без трофеев с 1995 года.
  • Команду в июне принял Валерий Карпин.
  • Сезон РПЛ стартует 18 июля.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак
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Комментарии (2)
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oyabun
1750834361
Степашин упомянул о договоренности со "всеми" клубами, но в заголовке у помянули только Спартак. Почему?
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ScarlettOgusania
1750834466
о каком джентльменстве может идти речь, когда дело касается бом.жей, которые не выбирают способов для борьбы за чемпионство, для них все бандитские схемы шальных 90-х хороши, готовы всех игроков перекупить, залезая в "госкошелек" своему сюзерену, ведя борьбу против команд РПЛ в медиа, большинство из которых работает "под сапогом" Мюллера...
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