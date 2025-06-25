Мостовой видит Соболева основным форвардом «Зенита»: «Почему нет?»

Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил перспективы зенитовца Александра Соболева в новом сезоне.

«В новом сезоне Соболев может быть основным форвардом «Зенита». А почему нет? В концовке прошлого чемпионата он стал чаще появляться на поле, начал забивать.

Если выиграет конкуренцию у партнеров по команде на тренировках, то будет первым выбором Семака. Меня это не удивит», – сказал Мостовой.