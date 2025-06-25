Мостовой видит Соболева основным форвардом «Зенита»: «Почему нет?»

Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил перспективы зенитовца Александра Соболева в новом сезоне.
«В новом сезоне Соболев может быть основным форвардом «Зенита». А почему нет? В концовке прошлого чемпионата он стал чаще появляться на поле, начал забивать.
Если выиграет конкуренцию у партнеров по команде на тренировках, то будет первым выбором Семака. Меня это не удивит», – сказал Мостовой.
- 28-летний Александр Соболев в сезоне-2024/25 сыграл за «Зенит» в 31 встрече, отметился 7 голами и 3 ассистами.
- Петербургский клуб приобрел форварда у «Спартака» в августе прошлого года за 10 миллионов евро.
- Контракт Соболева с «Зенитом» действует до лета 2027 года.
Источник: «РБ Спорт»