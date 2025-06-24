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  • Гурцкая раскритиковал работу спортивного директора «Спартака»

Гурцкая раскритиковал работу спортивного директора «Спартака»

Вчера, 23:50
1

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о деятельности Франсиса Кахигао на посту спортивного директора «Спартака».

  • Испанца назначили 3 января.
  • Он сменил Томаша Амарала.
  • «Спартак» финишировал в РПЛ на 4-м месте.

– Кахигао бросил весла?

– Думаю, он их и не поднимал. В своих мечтах Кахигао очень сильно хотел бы превратиться в Бувача. Просто консультантом без ответственности. А ответ с него все равно будут требовать.

Но Бувача защищает Гафин, который выходит к прессе и говорит мнение руководства. Мы не знаем, что делает Бувач в «Динамо». Может быть, он делает огромную работу.

В «Спартаке», когда выходит Кахигао, он вообще ничего не говорит, просто льет «воду» и уходит.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Гурцкая Тимур Кахигао Франсис
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Комментарии (1)
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шахта Заполярная
1750803321
Зачем нашему футболу столько специалистов, экспертов, аналитиков. Выгнать всех на хрен. Оставить одного гурцкаю. Он во всех темах спец, кому, что, где, сколько. В каждой пилотке прокладка.
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