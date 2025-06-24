Гурцкая раскритиковал работу спортивного директора «Спартака»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о деятельности Франсиса Кахигао на посту спортивного директора «Спартака».
- Испанца назначили 3 января.
- Он сменил Томаша Амарала.
- «Спартак» финишировал в РПЛ на 4-м месте.
– Кахигао бросил весла?
– Думаю, он их и не поднимал. В своих мечтах Кахигао очень сильно хотел бы превратиться в Бувача. Просто консультантом без ответственности. А ответ с него все равно будут требовать.
Но Бувача защищает Гафин, который выходит к прессе и говорит мнение руководства. Мы не знаем, что делает Бувач в «Динамо». Может быть, он делает огромную работу.
В «Спартаке», когда выходит Кахигао, он вообще ничего не говорит, просто льет «воду» и уходит.
Источник: «РБ Спорт»