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В «Факеле» назвали три причины вылета из РПЛ

Сегодня, 20:21

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе назвал причины вылета клуба из РПЛ.

– Назовите три фактора, которые повлияли на вылет команды из РПЛ.

– Может быть, их даже не три, а больше. О скромном бюджете мы уже сказали. Никто не отменял в спорте высших достижений естественную историю, связанную с финансированием. Невозможно построить пятизвездочный отель, имея в кармане минимальные средства. Так и в футболе. Тут есть только один путь. Поступательное, постепенное развитие клуба. Первый серьезный шаг мы уже сделали. Появились в РПЛ спустя 21 год.

– Второй фактор?

– Логистика. В Воронеже, как вы знаете, закрыт аэропорт. Все это имело серьезный накопительный эффект. Бюджет, скромный состав, да еще и усталость у ребят накапливалась от длительных переездов/перелетов.

– Третья причина?

– Новый стадион. Мы к этому долго шли, потратили колоссальные силы и средства! Мы все успели только в преддверии чемпионата. Открытие стадиона, переезд на него тоже не могли не сказаться на ровном, сбалансированном процессе подготовки к новому сезону. Здорово, что у нас появилась арена. Но, повторюсь, переезд, логистика и так далее тоже наложили свой отпечаток.

  • Асхабадзе после вылета продлил контракт с клубом.
  • «Факел» перед сезоном Первой лиги уже подписал несколько футболистов с опытом выступления там.
  • Асхабадзе ранее работал в «Спартаке».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Факел Асхабадзе Роман
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