В «Факеле» назвали три причины вылета из РПЛ

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе назвал причины вылета клуба из РПЛ.

– Назовите три фактора, которые повлияли на вылет команды из РПЛ.

– Может быть, их даже не три, а больше. О скромном бюджете мы уже сказали. Никто не отменял в спорте высших достижений естественную историю, связанную с финансированием. Невозможно построить пятизвездочный отель, имея в кармане минимальные средства. Так и в футболе. Тут есть только один путь. Поступательное, постепенное развитие клуба. Первый серьезный шаг мы уже сделали. Появились в РПЛ спустя 21 год.

– Второй фактор?

– Логистика. В Воронеже, как вы знаете, закрыт аэропорт. Все это имело серьезный накопительный эффект. Бюджет, скромный состав, да еще и усталость у ребят накапливалась от длительных переездов/перелетов.

– Третья причина?

– Новый стадион. Мы к этому долго шли, потратили колоссальные силы и средства! Мы все успели только в преддверии чемпионата. Открытие стадиона, переезд на него тоже не могли не сказаться на ровном, сбалансированном процессе подготовки к новому сезону. Здорово, что у нас появилась арена. Но, повторюсь, переезд, логистика и так далее тоже наложили свой отпечаток.