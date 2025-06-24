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  • Галицкий не согласен со счетом 3:0 в чемпионском матче «Краснодара»: «Игра с «Динамо» была ничейной»

Галицкий не согласен со счетом 3:0 в чемпионском матче «Краснодара»: «Игра с «Динамо» была ничейной»

Сегодня, 20:08
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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал чемпионство «Краснодара».

  • Клуб в минувшем сезоне РПЛ впервые стал чемпионом.
  • Сергей Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году.
  • Предприниматель – уроженец Краснодарского края.

– Именно за «Краснодар» болели в чемпионской гонке, когда «Динамо» отвалилось?

– Не за «Краснодар» – за Галицкого, хоть я и ленинградец. Я думаю, вся страна тоже. Независимо от клубных симпатий.

Я давно знаю Сергея, у нас хорошие, теплые, дружеские отношения. Я, наверное, первым его поздравил, когда «Динамо» продуло в последнем туре. Знаете, что самое удивительное? Галицкий ответил: «Сергей Вадимыч, счет неправильный. Игра была в принципе ничейной. На 0:3 вы не наиграли. Имейте в виду, у вас хорошая команда».

Представляете, только стал чемпионом, а думает о том, что счет неправильный. Он очень деликатный человек. Сколько Галицкий сделал для футбола, для Краснодара. Я говорю: «Сергей, наконец-то я тебя за много лет увидел улыбающимся и счастливым». Думаю, все болели за Галицкого. Вы, наверное, тоже.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Краснодар Галицкий Сергей
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Комментарии (1)
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1750786866
Подозрительно, что все стали стелиться перед Динамо!
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