Асхабадзе: «Факел» играл в РПЛ вопреки всему и вопреки всем!»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе подвел итог трехлетнего пребывания команды в РПЛ.

Асхабадзе после вылета продлил контракт с клубом.

«Факел» перед сезоном Первой лиги уже подписал несколько футболистов с опытом выступления там.

Асхабадзе ранее работал в «Спартаке».

– Как лично вы восприняли вылет «Факела» в ФНЛ? Как личную трагедию, катастрофу? Или где-то философски отнеслись к такому исходу, с учетом скромных финансовых возможностей клуба?

– Пожалуй, последняя часть вашего вопроса во многом и является моим ответом. Но, конечно, я до сих пор переживаю случившееся. Думаю, эти мысли не отпустят меня вплоть до начала сезона в ФНЛ. При этом результат «Факела» все-таки нельзя назвать каким-то сверхнеожиданным.

– Поясните, пожалуйста?

– Мы и в первые два сезона в РПЛ адекватно оценивали ситуацию, осознавали свои реальные возможности. Понимали, что с нашими скромными ресурсами будет непросто. Не забывайте, что «Факел» вышел в РПЛ впервые за 21 год. Это же тоже о чем-то говорит?

– Вы каждый раз в интервью подчеркивали, что главная цель воронежцев – не вылететь.

– Так и было! Считаю, что все, что мы все вместе делали (клуб, игроки, персонал, болельщики) в РПЛ, было скорее вопреки, а не благодаря... Вопреки всему и вопреки всем! И то, что мы три сезона подряд выступали в элитном дивизионе российского футбола, заняли историческое 11-е место, – безусловно, дорогого стоит! Да, все мы сейчас переживаем, что покинули РПЛ. Однако сенсацией это все-таки не стало.