Степашин ответил, что должно произойти для снятия бана с России

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о потенциальном снятии бана с России.

– Верите, что наш футбол могут вернуть на международную арену в ближайшие два-три года?

– Всe зависит от завершения специальной военной операции. Как только она закончится, я убеждeн, что нас сразу допустят.

– Британские, норвежские и прочие клубы будут играть как миленькие?

– Успокоятся. У нас уже было время, когда мы играли только с басками – в Советском Союзе при Сталине. Ничего, потом начали играть со всеми.