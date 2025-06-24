Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Степашин ответил, что должно произойти для снятия бана с России

Степашин ответил, что должно произойти для снятия бана с России

Сегодня, 16:55
2

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о потенциальном снятии бана с России.

– Верите, что наш футбол могут вернуть на международную арену в ближайшие два-три года?

– Всe зависит от завершения специальной военной операции. Как только она закончится, я убеждeн, что нас сразу допустят.

– Британские, норвежские и прочие клубы будут играть как миленькие?

– Успокоятся. У нас уже было время, когда мы играли только с басками – в Советском Союзе при Сталине. Ничего, потом начали играть со всеми.

  • Россию отстранили в 2022 году.
  • Сборная проводит только товарищеские матчи.
  • Ближайшие – в сентябре.

Еще по теме:
Черчесов прокомментировал факт совмещения постов Карпиным
В «Динамо» объяснили, почему предпочли Карпина Черчесову
Сергееву порекомендовали не переходить в «Спартак» 16
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1750777423
СВО-всего-лишь эпизод в общемировой политике,где идёт большой процесс установления нового мирового порядка.ТРи игрока обсуждают свои окончательные позиции и преференции,что видно по опереточному завершению конфликта между Израилем и Ираном.
Ответить
slavа0508
1750780951
Орешником по гейропе и не кому баны ставить ...а если серьезно то прекращение СВО и назад хохлам вернуть земли .плюс выплата репарации ...как то так ... по другому не снимут . а оно нам надо вот в чём вопрос ...
Ответить
Главные новости
Раскрыты причины ухода Пьянича из ЦСКА
19:18
4
В «Динамо» объяснили, почему предпочли Карпина Черчесову
18:31
У Лоськова новая должность в «Локомотиве»
18:15
Сергееву порекомендовали не переходить в «Спартак»
17:31
16
Степашин ответил, что должно произойти для снятия бана с России
16:55
2
ФотоСемак провел встречу с Миллером
16:32
23
Орещук раскрыл истинную причину обиды Николича на ЦСКА
16:17
4
Форвард «Зенита» может перейти в «Севилью»
16:00
8
Дзюба помог женщине родить
15:41
11
Семака призвали покинуть «Зенит»
15:15
26
Все новости
Все новости
Черчесов прокомментировал факт совмещения постов Карпиным
19:34
Асхабадзе: «Факел» играл в РПЛ вопреки всему и вопреки всем!»
19:05
1
Эсковаль выделил сходство Дзюбы и Роналду
18:53
Владелец «Акрона» назвал предполагаемую дату завершения карьеры Дзюбы
18:41
Черчесов выступил с пожеланием к Семаку
17:16
3
В «Динамо» прокомментировали «бестрофейность» Карпина
16:41
1
ФотоСемак провел встречу с Миллером
16:32
22
Орещук раскрыл истинную причину обиды Николича на ЦСКА
16:17
4
Форвард «Зенита» может перейти в «Севилью»
16:00
8
Дзюба помог женщине родить
15:41
11
Семака призвали покинуть «Зенит»
15:15
26
Головин начнет предсезонку в «Монако», несмотря на желание клуба продать россиянина
14:54
2
ЦСКА продлил контракт с защитником-легионером
14:45
Добровинский рассказал о деле против владельца «Торпедо»: «Органы ждут, когда кто-то кого-то сдаст»
14:28
3
В Петербурге определили виновного в упущенном «Зенитом» чемпионстве
14:04
24
Тренера сборной России могут привлечь за мошенничество по предварительному сговору
13:51
15
Фото«Балтика» объявила о трансфере нигерийского нападающего
13:26
1
Божович оценил работу Станковича в «Спартаке»
13:20
1
ЦСКА договорился о личном контракте с Садулаевым
13:06
3
Аршавин назвал российского игрока, которого дважды звал в «Зенит»: «Он несколько раз отказывался»
12:48
4
Генич прокомментирует первый матч Карпина в «Динамо»
12:24
1
ЦСКА возобновил переговоры по Садулаеву
12:03
2
Канчельскис назвал топ-клуб Европы, который подошел бы Сперцяну
11:50
1
Агент Караваева сказал, может ли игрок «Зенита» завершить карьеру из-за травм
11:24
2
Агенты защитника сборной Нигерии прокомментировали информацию об интересе «Спартака»
11:20
4
Шунин оценил назначение Карпина в «Динамо»
11:09
2
Медведев прокомментировал информацию о конфликте Глушенкова с Семаком
10:58
11
Гурцкая – об уровне Станковича: «Ничего пока из себя не представляет, Шалимов сильнее, Талалаева котирую выше»
10:50
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 