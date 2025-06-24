Степашин ответил, что должно произойти для снятия бана с России

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о потенциальном снятии бана с России.
– Верите, что наш футбол могут вернуть на международную арену в ближайшие два-три года?
– Всe зависит от завершения специальной военной операции. Как только она закончится, я убеждeн, что нас сразу допустят.
– Британские, норвежские и прочие клубы будут играть как миленькие?
– Успокоятся. У нас уже было время, когда мы играли только с басками – в Советском Союзе при Сталине. Ничего, потом начали играть со всеми.
- Россию отстранили в 2022 году.
- Сборная проводит только товарищеские матчи.
- Ближайшие – в сентябре.
Источник: «Спорт-Экспресс»