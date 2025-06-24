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  • В Петербурге определили виновного в упущенном «Зенитом» чемпионстве

В Петербурге определили виновного в упущенном «Зенитом» чемпионстве

Сегодня, 14:04
16

Известный петербургский журналист Борис Ходоровский считает виновным в упущенном чемпионстве генерального директора «Зенита» Александра Медведева.

  • «Зенит» упустил титул впервые за 6 лет.
  • Трофей впервые достался «Краснодару».
  • Новый сезон РПЛ стартует 18 июля.

– На мой взгляд, ответственность за второе место в сезоне должен был взять на себя – по-пацански – Александр Иванович Медведев.

– Что он должен был сделать?

– Подать в отставку со своего поста. Написал на этот счет достаточно острый материал, который он должен был прочитать. Текст назывался «Не по-пацански».

– Что скажем о будущем «Зенита». Опять берут бразильских мигрантов.

– Пока еще не оформлено. Относительно российского паспорта Дугласа Сантоса я даже задавал вопрос Валерию Георгиевичу Карпину. В этот раз он его даже в расширенный список не включил. Значит, он сборной не нужен. И вся эта история была затеяна руководством «Зенита», чтобы получить преимущество над другими клубами РПЛ.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
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Комментарии (16)
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Номэд
1750764708
Вобщем позор педикулёзным!
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ScarlettOgusania
1750764806
в газпрёмовском руководстве бом.жей мошенники управляют командой, пробивая получение российских паспортов бразилам для исключительного получения преимущества над другими командами РПЛ с молчаливого согласия руководителей РФС, бывших газпрёмовцев...(( ЗПРФ... никогда не было столько грязи в российском футболе, чем дальше, тем хуже...
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FWSPM
1750764916
бездомные нестолетние позорники
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andrei-sarap-yandex
1750765377
ДОЛОЙ ЛИМИТ
Ответить
Круче чем вареные яица
1750766764
А куда делась буква "К" из его фамилии? Кто виноват, все знают, дельфин со своим сельдереем.
Ответить
Круче чем вареные яица
1750766875
Сразу и не увидел, вон сколько сви"оглоток открыто, позорные завистники.
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Прокс
1750767606
А интересно,то что СраньТак ничего не выиграл? Есть виноватые???
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власик
1750767677
в профнепригодности медведева и семака только дурак не убедился. Спад игры команды виден в течение лет 3. Вот сильно удивляет А.Б. Миллер. Неужели он не видит, что команда скатывается в болото! И долго так можно удержать болельщиков?
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sochi-2013
1750769006
Какую херню несут! И раздули проблему из 2-го места. Давайте назначим Зенит вечным чемпионом и закроем РПЛ. Смотреть там особо нечего , а помогать африканцам и латиносам можно проще. Копейки, которые после этого останутся, отправим на развитие детского спорта.
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ПалкоВводецъ007
1750770478
Что Медведев тянет Зенит назад это правда. Нам бы такого как Сарсания (Царство небесное). Гыгыгы
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