В Петербурге определили виновного в упущенном «Зенитом» чемпионстве

Известный петербургский журналист Борис Ходоровский считает виновным в упущенном чемпионстве генерального директора «Зенита» Александра Медведева.

«Зенит» упустил титул впервые за 6 лет.

Трофей впервые достался «Краснодару».

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля.

– На мой взгляд, ответственность за второе место в сезоне должен был взять на себя – по-пацански – Александр Иванович Медведев.

– Что он должен был сделать?

– Подать в отставку со своего поста. Написал на этот счет достаточно острый материал, который он должен был прочитать. Текст назывался «Не по-пацански».

– Что скажем о будущем «Зенита». Опять берут бразильских мигрантов.

– Пока еще не оформлено. Относительно российского паспорта Дугласа Сантоса я даже задавал вопрос Валерию Георгиевичу Карпину. В этот раз он его даже в расширенный список не включил. Значит, он сборной не нужен. И вся эта история была затеяна руководством «Зенита», чтобы получить преимущество над другими клубами РПЛ.