Колыванов объяснил провал «Локомотива» во второй половине сезона

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов высказался о выступлении «Локомотива» в сезоне-2024/25.
«В минувшем сезоне у «Локомотива» была слишком короткая скамейка. Они весь сезон вынуждены были играть в 14–15 человек. Конечно, к середине чемпионата молодые игроки выдохлись. В весенней части турнира это было особенно заметно. Сейчас главное, чтобы молодые игроки команды продолжали прогрессировать», – сказал Колыванов.
- «Локомотив» занял 6-е место в РПЛ, набрав 53 очка в 30 матчах, в Кубке команда вылетела на стадии 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов.
- Во втором круге сезона в РПЛ команда одержала 4 победы в 15 матчах.
Источник: «Матч ТВ»