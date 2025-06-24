Колыванов объяснил провал «Локомотива» во второй половине сезона

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов высказался о выступлении «Локомотива» в сезоне-2024/25.

«В минувшем сезоне у «Локомотива» была слишком короткая скамейка. Они весь сезон вынуждены были играть в 14–15 человек. Конечно, к середине чемпионата молодые игроки выдохлись. В весенней части турнира это было особенно заметно. Сейчас главное, чтобы молодые игроки команды продолжали прогрессировать», – сказал Колыванов.