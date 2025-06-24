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  • Колыванов объяснил провал «Локомотива» во второй половине сезона

Колыванов объяснил провал «Локомотива» во второй половине сезона

Сегодня, 08:30
1

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов высказался о выступлении «Локомотива» в сезоне-2024/25.

«В минувшем сезоне у «Локомотива» была слишком короткая скамейка. Они весь сезон вынуждены были играть в 14–15 человек. Конечно, к середине чемпионата молодые игроки выдохлись. В весенней части турнира это было особенно заметно. Сейчас главное, чтобы молодые игроки команды продолжали прогрессировать», – сказал Колыванов.

  • «Локомотив» занял 6-е место в РПЛ, набрав 53 очка в 30 матчах, в Кубке команда вылетела на стадии 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов.
  • Во втором круге сезона в РПЛ команда одержала 4 победы в 15 матчах.

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Источник: «Матч ТВ»
Локомотив Колыванов Игорь
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Комментарии (1)
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Вжыхъ
1750748105
Идиотская система осень-весна. Получаются два разных турнира на самом деле. Спартак вон тоже в первой половине тащил, во второй сливал. Зато летом не играем совсем, футбол же зимний вид спорта, ога...
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