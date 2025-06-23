Глушаков ответил, сможет ли Карпин выиграть трофей с «Динамо»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков порассуждал о шансах Валерия Карпина прервать бестрофейную серию «Динамо».
- Тренер будет совмещать посты в клубе и сборной России.
- Карпин сменил уволенного Марцела Личку.
- Контракт с ним рассчитан до лета 2028-го.
- До февраля Карпин работал в «Ростове».
– Чтобы «Спартак» стал чемпионом, нужно, чтобы вы вернулись в клуб. А что нужно сделать Карпину с «Динамо» для трофея?
– Надеюсь, Валерий Георгиевич снимет карму с «Динамо» и станет чемпионом России, как «Спартак» со мной (улыбается).
У нас развивается чемпионат, теперь сложно говорить, кто точно выиграет золотые медали в следующем сезоне.
Думаю, бороться за трофей будут «Спартак», «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА.
Источник: «РБ Спорт»