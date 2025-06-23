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  • Глушаков ответил, сможет ли Карпин выиграть трофей с «Динамо»

Глушаков ответил, сможет ли Карпин выиграть трофей с «Динамо»

Вчера, 23:23

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков порассуждал о шансах Валерия Карпина прервать бестрофейную серию «Динамо».

  • Тренер будет совмещать посты в клубе и сборной России.
  • Карпин сменил уволенного Марцела Личку.
  • Контракт с ним рассчитан до лета 2028-го.
  • До февраля Карпин работал в «Ростове».

– Чтобы «Спартак» стал чемпионом, нужно, чтобы вы вернулись в клуб. А что нужно сделать Карпину с «Динамо» для трофея?

– Надеюсь, Валерий Георгиевич снимет карму с «Динамо» и станет чемпионом России, как «Спартак» со мной (улыбается).

У нас развивается чемпионат, теперь сложно говорить, кто точно выиграет золотые медали в следующем сезоне.

Думаю, бороться за трофей будут «Спартак», «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Глушаков Денис Карпин Валерий
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