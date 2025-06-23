Червиченко похвалил «Спартак» за трансферное решение

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко доволен тем, что клуб переключил внимание с Антона Заболотного на Ивана Сергеева.

«Решение «Спартака» взять Сергеева вместо Заболотного логичное и правильное. Всe-таки Сергеев получше и интереснее. Плюс у него есть перспективы.

Из того, кто есть на сегодняшний день в доступности, Сергеев – лучший вариант, если только Даку у «Рубина» не могут купить», – сказал Червиченко.