Червиченко похвалил «Спартак» за трансферное решение

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко доволен тем, что клуб переключил внимание с Антона Заболотного на Ивана Сергеева.
«Решение «Спартака» взять Сергеева вместо Заболотного логичное и правильное. Всe-таки Сергеев получше и интереснее. Плюс у него есть перспективы.
Из того, кто есть на сегодняшний день в доступности, Сергеев – лучший вариант, если только Даку у «Рубина» не могут купить», – сказал Червиченко.
- В прошедшем сезоне Сергеев забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 30 матчах.
- Его рыночная стоимость – 3 млн евро.
Источник: «Чемпионат»