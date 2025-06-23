Беллингем перенесет операцию

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем рассказал, что перенесет операцию на плече после клубного чемпионата мира.

«Сейчас все в порядке, боль не такая сильная. У меня запланирована операция через несколько дней после турнира, после финала. Я рад этому.

Эта ситуация длится уже долгое время. Я носил корсет, и мое терпение подошло к концу. Врачи и персонал были великолепны, и я готов освободиться от дискомфорта в плече», – сказал Беллингем.