Беллингем перенесет операцию

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем рассказал, что перенесет операцию на плече после клубного чемпионата мира.
«Сейчас все в порядке, боль не такая сильная. У меня запланирована операция через несколько дней после турнира, после финала. Я рад этому.
Эта ситуация длится уже долгое время. Я носил корсет, и мое терпение подошло к концу. Врачи и персонал были великолепны, и я готов освободиться от дискомфорта в плече», – сказал Беллингем.
- Беллингем испытывает проблемы с плечом с ноября 2023 года и носит защитную повязку во время игр.
- В этом сезоне 21-летний англичанин провел за «Реал» 54 матча, забил 15 голов, отдал 14 передач.
Источник: ESPN